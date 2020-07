L’ora dei rinnovi. Si delinea l’ossatura del Napoli femminile per la stagione 2020/2021. Farsi trovare pronto l’obiettivo minimo del club presieduto da Lello Carlino. Le azzurre vorranno certamente ben figurare in serie A e quindi via alla riconferma di elementi preziosi, che daranno il loro contributo anche nel massimo torneo.



Se in 11 salutano, in 9 vestiranno nuovamente la maglia con la N in bella mostra. Napoli ancora a stelle e strisce con la statunitense classe’91 Mariah Cameron, terzino che ha siglato anche l’ultima rete del campionato cadetto a Perugia. Riconfermata la procidana Paola Di Marino (1994), marcatore centrale e da anni bandiera del gruppo allenato da Giuseppe Marino. Si ripartirà dal difensore Chiara Groff (1994): per lei secondo anno all’ombra del Vesuvio. Regina della fascia Elisabetta Oliviero (1997), terzino sinistro con il vizio del gol.



E poi la genovese Federica Cafferata (2000), il regista Alessandra Nencioni (1989), che ha indossato spesso la fascia di capitano lo scorso anno, il centrocampista estone Vlada Kubassova (1995), protagonista della doppia promozione dalla C alla A. Infine la catanese Giulia Risina (1996), ristabilitasi dall’infortunio, e l’attaccante greco Despoina «Deppy» Chatzinikolau, capocannoniere azzurro in serie B con 11 reti messe a bersaglio, spesso decisiva per le sorti della squadra.



Definito lo staff, di cui si avvarrà il tecnico Marino: Luciano Curcio (vice allenatore), Raffaele Santoriello (preparatore atletico), Arturo Tudisco (preparatore dei portieri), Francesco Persico (collaboratore tecnico), Domenico Scognamiglio (match analyst), Vincenzo Maggio (massaggiatore).



Inizio del ritiro a Castel di Sangro domenica 12 luglio. Dall’Abruzzo scatta l’operazione serie A. Ultimo aggiornamento: 12:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA