Rilancio e fortuna. Serve la svolta, così come un pizzico di buona sorte, per imprimere una sterzata vigorosa al cammino in campionato. E l’occasione si presenta domani pomeriggio (ore 14.30) a Formello. Dove il Napoli femminile è atteso dalla Lazio, fanalino di coda della serie A e ancora a zero punti in classifica. «Andremo lì con tre assenze pesanti per squalifica ma coscienti che per noi è una partita importantissima, al termine della quale vorremmo prenderci i tre punti», auspica convinto il tecnico Alessandro Pistolesi.

Fondamentale reagire dopo l’infuocato finale a Cercola contro la Sampdoria. «Per le biancocelesti è quasi l’ultima spiaggia ma di fronte avranno una squadra agguerrita», dichiara alla vigilia il tecnico toscano. Una vittoria per le azzurre significherebbe una necessaria boccata d’ossigeno. «I risultati ci stanno penalizzando ma le prestazioni sono state buone ed io ho fiducia nel mio gruppo e in chi sostituirà Marie-Aurelle Awona, Paola Di Marino e Maria Soledad Jaimes», conclude Pistolesi. Difesa da ridisegnare.

In settimana non sono mancate le parole di vicinanza dell’amministratore delegato Francesco Tripodi al gruppo, invitando le ragazze a ritrovare il sorriso, ovvero «l’ingrediente in più», perché un ambiente sereno, una squadra che si diverte e gioca con determinazione e senza paura «è ciò che serve in vista della partita con la Lazio e delle squalifiche cui dovremo far fronte».

Tripodi, inoltre, ha ringraziato l’ex direttore generale Nicola Crisano per il lavoro svolto ed ha spiegato alle azzurre che occorre «una inversione di tendenza sul piano motivazionale, perché Napoli rappresenta una delle piazze più importanti d’Italia e va onorata con gioia e impegno». Il club presieduto da Lello Carlino sta investendo tanto ed è pronto a farlo ancora, ma l’amministratore delegato confida in un clima diverso. «All’interno dello spogliatoio non debbono esserci gerarchie di alcun tipo e frizioni di sorta, ma soltanto sorrisi e gioia». Napoli femminile, adda passà ‘a nuttata.