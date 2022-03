Giulia Domenichetti e Roberto Castorina faranno vedere in settimana alle azzurre il bellissimo film di Al Pacino «Ogni maledetta domenica» e prenderanno spunto e ispirazione dal discorso finale. «Tutto si decide oggi. O risorgiamo come squadra o cederemo un centimetro alla volta fino alla disfatta. Siamo all’inferno». Calcistico s'intende. Terzultime capitan Paola Di Marino e compagne.

«Possiamo aprirci la strada verso la luce. Possiamo scalare le pareti dell’inferno un centimetro alla volta. La vita è un gioco di centimetri. E così è il football. Perché in entrambi il margine di errore è ridottissimo. Il totale dei centimetri farà la differenza tra la vittoria e la sconfitta. La differenza tra vivere e morire». Margini di errori non ce ne sono più. «O risorgiamo adesso come collettivo adesso o saremo annientati individualmente. Il football è tutto qui». Carica di significato la pellicola del 1999, straordinario capolavoro diretto da Oliver Stone.

I due tecnici lavoreranno sullo spirito di squadra e faranno leva sulle motivazioni. Riscatto possibile già con la Lazio allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola sabato 2 aprile (ore 14.30). Crocevia da non fallire. «Abbiamo subìto il gol e accusato il colpo», ravvisa l’allenatrice anconetana, riferendosi alla sconfitta maturata in Liguria contro la Sampdoria.

«La corsa salvezza finisce quando ce lo dice la matematica». Quattro finali al termine del campionato. «La 18esima giornata era un turno in cui potevamo allungare in classifica. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Non è cambiato praticamente niente», conclude Domenichetti.

Giochi ancora aperti. Bisogna ripartire dalle parate di Rachele Baldi ma serve buttarla dentro. «Che cosa volete fare?». Non basta indossare la maglia verde speranza.