Calcio totale. Due orange in squadra. A Sofieke Jansen si aggiunge Pia Rijsdijk. Primo allenamento con il Napoli femminile per il centravanti olandese classe 1992, proveniente dall’Arna Bjornar. Ad accogliere la ragazza che indosserà la maglia numero 29 il presidente Lello Carlino, rigorosamente in mascherina logata.

In Norvegia ha disputato dodici partite e un gol in questo inizio di stagione. Arriva all’ombra del Vesuvio con un preciso scopo: rinforzare l’attacco del club azzurro. Il tecnico Giuseppe Marino lancerà la new entry al fianco di Eleonora Goldoni. Acquisto necessitato per il grave infortunio occorso alla greca Despoina Chatzinikolaou e la partenza di Isobel Dalton, che ritorna in Australia, dove vestirà i colori del Brisbane. Alla 23enne giocatrice vanno i ringraziamenti della società partenopea per l’impegno profuso in questi mesi con la maglia azzurra.

Nata a Rotterdam, alta 176 cm, Pia Rijsdijk è stata grande protagonista lo scorso anno con il Den Haag (totalizzando 17 reti in 22 gare), club nel quale è cresciuta. L’olandese vanta anche una duplice esperienza in Germania con il Duisburg ed il Sand. Serviranno anche i suoi gol per centrare la tanto ambita salvezza.

Ultimo aggiornamento: 18:59

