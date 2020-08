Appartenenza e amore. Tradizione e innovazione. Alla vigilia di Ferragosto il Napoli femminile presenta la nuova maglia. Colore del mare, colore del cielo. Simbolo di identificazione con la citta' e la squadra.



«Azzurra come te!». Slogan originale scelto dal club presieduto da Lello Carlino, per presentare la nuova divisa. Scendono subito in campo Eleonora Goldoni e Federica Cafferata. Maglia classica per le gare interne allo Stadio Caduti di Brema, bianca per le trasferte.



Sfoggiano colori sgargianti, invece, i due portieri Emmeline Mainguy e Catalina Perez: rosso e arancione per distrarre e abbagliare le avversarie.



© RIPRODUZIONE RISERVATA