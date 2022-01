Porta blindata. Ritroverà in azzurro Eleonora Goldoni. Dopo l’esperienza maturata insieme alle Universiadi 2019, Rachele Baldi indosserà la maglia del Napoli femminile. Numero 94, proprio come l’anno di nascita del portiere ex Roma. Il club presieduto da Lello Carlino va a rinforzare il reparto difensivo, che già conta in organico la canadese Kelly Chiavaro e la spagnola Yolanda Aguirre Gutierrez. Nella finestra invernale di mercato sono arrivate all’ombra del Vesuvio l’attaccante Romina Pinna (ex Pomigliano), la centrocampista Claudia Mauri (ex Milan) e la slovena Lana Golob.

Allenata in carriera da Alessandro Pistolesi, artefice della volata salvezza nello scorso campionato, Baldi vanta trascorsi in serie A con l’Empoli, la Florentia e in giallorosso. Risultata positiva al test Covid, effettuato come da prassi prima di allenarsi con capitan Paola Di Marino e compagne, l’estremo difensore di Prato è stato posto in isolamento senza entrare in contatto con il gruppo squadra, che ha ripreso a lavorare sotto la supervisione della coppia Domenichetti-Castorina, in vista della 12esima giornata, la prima di ritorno, contro l’Inter (domenica 16 gennaio alle ore 14.30) in Lombardia.

Da valutare le condizioni della spagnola Sara Tui, della svedese Sejde Abrahamsson, e di Eleonora Goldoni, ex di turno (nella foto di Fabio Cittadini), come Sofia Colombo.

Mercoledì 12 gennaio derby Primavera allo stadio Ugo Gobbato tra il Pomigliano e le azzurre allenate da Pasquale Illiano (ore 15.30).