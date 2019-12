Dalla difesa all’attacco. Colpo di mercato in casa Napoli femminile con l’arrivo di Camilla Pavana, utile rinforzo per la capolista. Era necessario puntellare il reparto arretrato, considerate le infortunate Paola Di Marino e Benedetta De Biase. Ed ecco che il direttore sportivo Gianni D’Ingeo ha messo a disposizione di mister Giuseppe Marino il difensore classe 1999, proveniente dal Chievo.



Nata ad Avio, in Trentino, Pavana ritroverà all’ombra del Vesuvio la sua conterranea e collega di reparto Chiara Groff. Si completa il roster azzurro con l’atleta che ha maturato esperienze in Nazionale (Under 17 e 16), punto di riferimento della formazione scaligera, che ha esordito in serie A ed in Champions League con il Bardolino (attuale Verona). In carriera ha vestito anche la maglia del Mantova. A Napoli si tratta della prima avventura calcistica al Sud.



Primo allenamento insieme a capitan Emanuela Schioppo e compagne domani venerdì 27 dicembre al campo Simpatia. Prima uscita ufficiale, invece, alla ripresa delle ostilità, in calendario il 5 gennaio 2020, quando il Napoli sfiderà la Roma, nella speranza di riscattare l’eliminazione dalla Coppa Italia.



