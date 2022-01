Numero 88. E’ la maglia, ovviamente azzurra, scelta da Claudia Mauri. Sorride sulla linea di porta l’ex rossonera approdata all’ombra del Vesuvio. Dalla corte di Maurizio Ganz alla coppia (Giulia)Domenichetti-(Roberto)Castorina, dal Milan al Napoli femminile.

La ragazza di Vizzolo Predabissi giocherà la seconda parte di stagione per un obiettivo chiaro e ben definito: la salvezza. Aiuterà capitan Paola Di Marino e compagne a risalire la china in classifica e a centrare l’ambito traguardo. Centrocampista classe 1992, Mauri ha vestito i colori della Riozzese e del Mozzanica. Saluta la Lombardia e arriva in Campania.

Mercato in entrata. Dopo l’attaccante Romina Pinna, altro colpo ad irrobustire la mediana. «Rinforzeremo la rosa, seguiranno almeno tre-quattro elementi», spiega il presidente Lello Carlino.

Primavera. Capitan Carminia Botta e socie, ovvero le giocatrici allenate da Pasquale Illiano, disputeranno il recupero dell’ottava giornata di campionato giovedì 6 gennaio (ore 14.30) al campo Kennedy contro la Lazio. Allo stadio Ugo Gobbato, invece, il derby con il Pomigliano mercoledì 12 gennaio (ore 15.30), come disposto dalla circolare numero 53 della Divisione calcio femminile.