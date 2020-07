Ultimo aggiornamento: 18:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Endorsement azzurro. E’ iniziata l’operazione serie A. Si volta pagina e si pensa in grande. Subito in rete con il web. Provoca simpatia e curiosità il nuovo corso del. E lo showbiz non perde tempo a schierarsi apertamente per le ragazze del presidente. Una sequenza di 14 interventi, un videomessaggio di auguri e complimenti, assemblati daConsigli e complimenti da chi la maglia azzurra l’ha indossata e onorata, come una seconda pelle. Capitan. Dalla difesa (blindata) all’attacco pungente cone l’ex, passando per le istituzioni, con il sostegno espresso da, assessore allo sport del. E chi, come lo scrittore, che ha esaltato momenti indimenticabili (), pronto a narrare ed esaltare nuove vicende sul rettangolo di gioco.Le tartarughine giocheranno nell’impianto di, riqualificato in occasione delle, teatro di nuove battaglie. Si stringono intorno al club partenopeo, ovveronella serie televisiva, il comico, gli attori, il giornalista, l’istrionicodelle, il cantante, fratello del compianto, edei«Per segnare, bisogna tirare in porta». Vale anche per il Napoli femminile, che intende recitare il ruolo di terribile matricola. «Sin prisa pero sin pausa».