Napoli femminile-Genoa, Gomes: «Torniamo a vincere»

Decima di B. Napoli-Genoa si gioca domani pomeriggio a Cercola (ore 14.30). Capitan Paola Di Marino e socie non intendono perdere altro terreno nei confronti della Lazio capolista. Divario di cinque punti tra le biancocelesti e azzurre, che si affronteranno domenica 18 dicembre. Intanto c’è da pensare alla formazione ligure, 13esima in campionato.

«Partita molto importante. Siamo cariche, vogliamo tornare al successo anche perché il pari di Verona brucia ancora», spiega alla vigilia l’attaccante portoghese Adriana Gomes. «Dobbiamo ripetere quella che è stata per lunghi tratti la prestazione in casa delle scaligere, con maggiore determinazione in zona gol», avverte la giocatrice lusitana.

Saranno assenti la croata Antonia Dulcic e l’italo-irlandese Melissa Toomey, mentre Antonella Albertini (classe 2003) è stata ceduta in prestito al Tavagnacco. «Abbiamo due sfide prima del big match con la Lazio e intendiamo affrontarle al meglio per non lasciare nulla di intentato». Cinque reti messe a bersaglio da Adriana, tutte siglate in casa. «Possiamo fare bene», dice. «A Napoli mi sto trovando benissimo, mi sento parte del progetto e grazie alle mie compagne sto trovando anche continuità realizzativa», ammette Gomes. «Spero di ripetermi contro il Genoa, ma non è importante il nome del marcatore bensì il risultato della squadra».

Mercato in entrata. Sono arrivate all’ombra del Vesuvio Federica Veritti (1999) ed Elisa del Estal Mateu (1993). Un difensore centrale e una attaccante per il gruppo allenato da Dimitri Lipoff. Ex Torres, Tavagnacco ed Hellas Verona, la friulana ha scelto il numero 17. «Sono molto felice di essere approdata a Napoli, perché si tratta di uno step importante per la mia carriera. Già conosco alcune delle mie compagne e sono sicura che mi inserirò in fretta. Ho sfidato le azzurre con la Torres e so qual è il valore della squadra. Spero di dare il mio contributo per raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefisse», auspica Veritti.

Proveniente dal Siviglia, la giocatrice nata a Santander ha militato nella Liga spagnola con trascorsi anche in Corea del Sud. «Sono felicissima di vestire la maglia azzurra e di affrontare questa nuova avventura. Il club mi ha corteggiato a lungo, nel contempo ho studiato con attenzione il progetto del Napoli femminile e così mi sono convinta ad accettare quella che per me sarà una sfida intrigante. Ho trovato un bel clima ed un gruppo unito, del quale peraltro fa parte anche la mia connazionale Sara Tui», conclude Elisa del Estal Mateu.