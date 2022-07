«Non era possibile dire di no a Napoli ed al Napoli femminile». Spiega la sua scelta Giulia Ferrandi, centrocampista classe 1992, che sarà a disposizione del tecnico francese Dimitri Lipoff per la prossima stagione.

Maglia azzurra tra le mani e foto di rito con il presidente Alessandro Maiello ed il suo predecessore Lello Carlino. Dopo la storica promozione in serie A conquistata con il Pomigliano, una prima parte di stagione giocata con le pantere e poi con la Lazio, la bergamasca innamorata del Sud ha deciso di disputare il campionato cadetto. «In Campania ho lasciato un pezzo del mio cuore e qui mi sento a casa, anche se sono nata al Nord», afferma la giocatrice lombarda, che vanta trascorsi nel calcio a 5 con la Luparense.

Sulla gamba destra le iniziali di mamma Fausta e papà Massimo. E una frase di una canzone di Zibba. Ha una sorella Consuelo, più grande di 10 anni. Fidanzata da quattro anni con Andrea, pronipote di Corrado Tedeschi Editore, già fondatore del partito nettista o della bistecca. Il rottweiler Nala un pezzo del suo cuore.

Esperienza e qualità. «Vestire la maglia azzurra sarà un onore ma anche una responsabilità, quella che dovremo appunto avvertire, affinché si possano centrare gli obiettivi che ci siamo prefissate e che ci ha posto la società», osserva Giulia, protagonista in campo con Atalanta, Brescia, Fiorentina, Florentia, senza tralasciare la significativa parentesi inglese con West Ham e Watford. «Dovremo dare il massimo per tutti coloro che credono in questo progetto», conclude fiduciosa Ferrandi.