Sette giornate al termine del campionato con quattro incontri da giocare in casa e tre in trasferta. Scontro diretto con San Marino il 2 maggio allo stadio Caduti di Brema, il 16 maggio con l’Hellas Verona lontano dalle mura amiche. Si prepara alla volata finale il Napoli femminile, reduce dal convincente pari (0-0) maturato in Lombardia. «Avremmo meritato di vincere senza ombra di dubbio, abbiamo creato più dell’Inter e disputato un’ottima partita», spiega il tecnico Alessandro Pistolesi. «Le ragazze hanno giocato con personalità e a tratti espresso un buon gioco. Siamo stati superiori alle nerazzurre. La squadra ha reagito benissimo ad un sabato di paura, visti i risultati delle scaligere che hanno battuto la Roma (1-0) e il pareggio della Florentia con San Marino (0-0)».

In classifica gialloblu a 13, sammarinesi a 9, azzurre a 5, Pink Bari fanalino di coda a 3. «Siamo consapevoli che ci salveremo». Esprime convinzione l’allenatore toscano, tracciando la rotta da seguire. «Marzo mese decisivo, perché deve portarci a tiro dalle compagini che ci precedono, per poi affrontare gli scontri diretti a maggio con la possibilità di sorpassarle in extremis». Capitan Paola Di Marino e compagne avranno a disposizione 12 giorni per preparare al meglio il turno interno con la Florentia sabato 12 marzo. La serie A TimVision lascia spazio alle semifinali di Coppa Italia in programma nel prossimo weekend. «Grande partita contro l’Inter e il San Marino comincia a guardarsi dietro», conclude Pistolesi.

Tra le migliori in campo la bretone Sarah Huchet. «Abbiamo giocato una bella partita e dimostrato di meritare una classifica migliore. Siamo un po’ arrabbiate per la mancata vittoria a Milano». Centrocampista francese di lotta e di governo. «Mancano i tre punti ma ne abbiamo guadagnato uno», ammette la giocatrice transalpina. «Ripartiamo da qui e siamo convinte di vincere le prossime sfide. Siamo una squadra di qualità e un gruppo compatto. Sono felice di far parte di questo progetto. Speriamo di salvarci a fine stagione», auspica fiduciosa. All’ombra del Vesuvio si lavora e si sogna senza risparmiarsi mai.

