Mozziconi di sigaretta, buste di plastica, tappi di bottiglia, cannucce. Si sono date da fare le ragazze del Napoli femminile sulla spiaggia di San Giovanni a Teduccio, ripulendo l’arenile e dando l’esempio. Hanno indossato il cappellino giallo di Legambiente, si sono armate di entusiasmo e sorriso, hanno utilizzato gli appositi guanti. Due calciatrici della prima squadra, capitan Paola Di Marino e Claudia Mauri, insieme a tante piccole tesserate del settore giovanile, Simona De Rosa, Letizia De Masi, Nadia Pellecchia (under 12) e Vittoria Izzo, Giovanna Maiello, Maria Francesca Romano (under 10), hanno trascorso un’altra bella giornata, la seconda del progetto «La bellezza della sostenibilità».

Insieme per Napoli. Lezione di educazione ambientale con tanto di cartelloni colorati per individuare i rifiuti da raccogliere e poi gioco di squadra con i ragazzini della fondazione «Famiglia di Maria». Si è trattato di una esperienza divertente ma anche molto proficua, considerato l’impegno profuso. Dal mare alla terraferma. Dopo il quantitativo di rifiuti raccolti sabato 9 aprile nelle acque antistanti il Molosiglio, con il supporto della Lega Navale, ecco il riproporsi dell’iniziativa ideata da Legambiente Campania, in collaborazione con Idea Bellezza ed il Napoli femminile, in un’altra zona della città.

L’ultimo appuntamento del progetto è in programma mercoledì 20 aprile sul lungomare di Napoli con un vero e proprio flash-mob dedicato alla sostenibilità.