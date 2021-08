«A Napoli possono succedere miracoli, l'abbiamo dimostrato la scorsa stagione». Nella citta' di san Gennaro e santa Patrizia non c'e' da meravigliarsi di nulla. Tralasciando gli altri copatroni (in primis santa Rita: salvezza raggiunta proprio il 22 maggio all'ultima giornata), Alessandro Pistolesi confida nella qualita' del gruppo e nella forza delle singole interpreti, pronto alla sfida casalinga con l'Inter. Dopo 35 giorni di preparazione, si torna finalmente in campo.

Cercola e non piu' Barra. Fischio di inizio domani alle ore 20.30 allo stadio Piccolo. «Contro l’Inter sarà dura», afferma il tecnico del Napoli femminile. «Le nerazzurre non sono solo una buona squadra ma quest’anno avranno in panchina un valore aggiunto come Rita Guarino (ex della Juventus pluriscudettata). Avverto buone sensazioni e tanto entusiasmo, abbiamo il pubblico dalla nostra, che spero ci sostenga numeroso e ci accompagni verso una impresa. Questa, del resto, è la città dei miracoli», ricorda l'allenatore toscano, al secondo anno all'ombra del Vesuvio.

Ex di turno Eleonora Goldoni e Sofia Colombo. Sogni, miracoli e pallone il trinomio consolidato nell'urbe di Partenope.