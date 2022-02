Operazione riuscita. Pollice destro alzato e mascherina nera. Sullo sfondo il mare, seduta in poltrona, con le due stampelle accanto. Comunica con gli occhi Evdokija Popadinova, attaccante bulgara del Napoli femminile, sottoposta ad intervento chirurgico presso la Clinica Ruesch questa mattina. Infortunatasi al 70’ contro la Roma, seconda forza del campionato alle spalle dell’imbattuta Juventus, e costretta ad uscire dal campo sorretta dai sanitari azzurri, la giocatrice classe 1996 è già ritornata casa, accompagnata dal team manager Gianmaria Vigliotti.

Il numero 10 inizierà il percorso riabilitativo, che dovrebbe riportarla sul rettangolo verde tra sei-otto settimane. Salterà certamente la trasferta contro la Fiorentina di Patrizia Panico domenica 6 febbraio. Per la pausa Nazionale la serie A ripartirà domenica 27 febbraio con la sfida interna contro il Verona. La coppia Domenichetti-Castorina auspica di riavere in formazione Evdokija per la volata salvezza: indispensabili le sue giocate per il gruppo capitanato da Paola Di Marino.

Il professor Donato Rosa ha provveduto alla rimozione in artroscopia del menisco mediale del ginocchio destro della calciatrice bulgara, che aveva subìto una lesione a «manico di secchio» domenica 23 gennaio allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola. Il club presieduto da Lello Carlino ringrazia il professor Carlo Ruosi, responsabile della consulta sanitaria del Napoli femminile, per il suo interessamento e la presenza odierna, e il professor Donato Rosa per il buon esito dell’operazione.

In vista della 14esima giornata da valutare le condizione della greca Despoina Chatzinikolaou e della slovena Kaja Erzen, uscita malconcia nel match con l’Inter domenica 16 gennaio e assente contro le giallorosse, sue ex compagne di squadra. Viola a quota 14 punti in classifica, reduci dal sorprendente pareggio in Piemonte con le bianconere (2-2), azzurre a 8.