Girone G – Coppa Italia. Ritorna in campo il Napoli femminile, chiamato ad affrontare in trasferta il Pontedera di Renzo Ulivieri. Alla ricerca della prima vittoria stagionale, le azzurre di Giuseppe Marino si affidano all’attaccante Isotta Nocchi. Servirà «determinazione» domani a San Giuliano Terme.



Vuole mettersi in gioco e partire titolare la giocatrice fiorentina classe 1996. «Speriamo che la gara di domani sia un punto di ripartenza, tanto a livello personale che di squadra». Fischio di inizio alle ore 10. «Abbiamo lavorato bene durante questa sosta e siamo determinate nel voler fare bottino pieno», spiega l’ex Florentia. «Occhio, però, a non sottovalutare il Pontedera: ha tante calciatrici esperte che hanno calcato campi importanti. Sono sicura, che stiamo crescendo».



Devono sbloccarsi le tartarughine del presidente Lello Carlino. Occasione propizia contro la neopromossa toscana, reduce da due sconfitte in altrettante gare di serie B. Saranno assenti Aqsa Mushtaq (in attesa del transfert dalla federazione inglese, che potrebbe arrivare last minute invece per Jacynta), Mariah Cameron (che sta rientrando dagli States), Federica Di Criscio ed Eleonora Goldoni (infortunate). Turnover annunciato.

