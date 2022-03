«Play for Peace». Il messaggio è chiaro. Posizionato in campo e trasmesso su TimVision nell’arco dell'intero incontro. Bandiera arcobaleno e gialloblu sugli spalti a Cercola, dove il vento e il freddo non smorzano l’entusiasmo del pubblico presente. Ci sono anche 50 profughi ucraini a seguire il big match della 17esima giornata allo stadio Giuseppe Piccolo. Assenti, invece, l’attaccante greca Despoina Chatzinikolau, la bulgara Evdokija Popadinova, la spagnola Sara Tui, la slovena Lana Golob e la procidana Paola Di Marino. Napoli femminile-Juventus finisce 0-2 con le reti della svedese Lina Hurtig (25’) e di Arianna Caruso (70’), una per tempo.

Divario in classifica e sul rettangolo verde. Dopo il pareggio con la Roma (1-1), Sara Gama e compagne tornano alla vittoria. Le ragazze di Giulia Domenichetti e Roberto Castorina provano a contenere l’irruenza juventina ma risulta impossibile arginare lo strapotere del club allenato dall’australiano Joe Montemurro.

Asse svedese. Al 25' Cristiana Girelli pesca Amanda Nilden, che confeziona l’assist per Hurtig. Passano in vantaggio le campionesse d’Italia. Conducono il gioco le bianconere, che sfiorano il raddoppio con il sinistro di Lisa Boattin. Vola Rachele Baldi (40’). Le azzurre incidono poco in attacco, nonostante il grande movimento di Soledad Jaimes. Ci prova Girelli (43’) ma il portiere di Prato (in completo total orange) agguanta la sfera. L’incursione solitaria della slovena Kaja Erzen (45’) non trova sbocco. Finisce a terra, in area, la bionda calciatrice sulla pressione di Linda Sembrant. Lascia proseguire il direttore di gara Davide Di Marco. Episodio certamente da rivedere.

Nella ripresa il tema tattico non cambia. Lo spartito è sempre quello. Sofia Colombo rimane negli spogliatoi, spazio ad Emma Severini. In avvio di secondo tempo intuizione di Arianna Caruso, Girelli spedisce alle stelle. Al 55’ tentativo bis di Caruso: palla deviata.

Si fa vedere il Napoli. Conclusione di destro di Emma Errico dalla distanza: il tiro debole non impensierisce la francese Pauline Peyraud-Magnin. Esce Heden Corrado, entra Arianna Acuti. Doppio cambio per Montemurro: fuori le due svedesi Nilden e Hurtig, dentro Valentina Cernoia e Agnese Bonfantini (67’). Insistono le bianconere e Caruso trova il varco giusto, innescata da Girelli (0-2).

Corre ai ripari la coppia Domenichetti-Castorina: subito Romina Pinna per Errico. Risultato congelato e tre punti alla Juventus. Proseguono le sostituzioni. Montemurro richiama Caruso e inserisce Martina Rosucci. Annahita Zamanian al posto di Sofie Pedersen (74’). Tiene la retroguardia azzurra. Mette i brividi la sortita di Matilde Lundorf Skovsen (85’). Eleonora Goldoni rileva l’argentina Jaimes ma il triplice fischio finale consegna l’intera posta in palio alla Juventus.