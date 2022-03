«Ci aspetta una partita che a Napoli ha sempre un valore particolare». E’ iniziata la settimana che porterà alla sfida con la Juventus. Arriverà a Cercola sabato 19 marzo la capolista della serie A. «Stiamo cercando di trasferire alle ragazze tutta la nostra passione per questi colori», spiega fiducioso Paolo Fontanarosa, club manager azzurro. «Le calciatrici stanno dimostrando grande attaccamento ai nostri colori. Sono coinvolte e motivate ma soprattutto serene. Da quando ci siamo parlati a Natale qualcosa è cambiato, adesso si sentono protette e sicure», rassicura convinto lo storico socio e sponsor del Napoli femminile.

«Cerchiamo di risolvere tutte le problematiche esterne al campo e loro con tenacia e perseveranza stanno ripagando i sacrifici del club. Da quando si è insediato il nuovo staff dirigenziale e tecnico, con il direttore generale Marco Zwingauer e la coppia in panchina, composta da Giulia Domenichetti e Roberto Castorina, c’è stata una vera e propria svolta», ammette Fontanarosa.

Capitan Paola Di Marino e compagne sono reduci da tre risultati utili consecutivi, che certificano il buon momento di forma del gruppo. «La lotta salvezza si è improvvisamente accesa e quindi anche la partita con la Juventus va considerata una opportunità». Match importante per il morale e la classifica. «Non c’è la storica rivalità del maschile, ma a Napoli la sfida con la Vecchia Signora è speciale. Ci saranno tanti appassionati allo stadio Giuseppe Piccolo e si prevede una bella giornata di sport, una occasione per supportare le nostre ragazze contro una formazione di altissimo livello, che annovera tra le sue fila tante campionesse della Nazionale», conclude Fontanarosa.

La spagnola Sara Tui ha regalato la sua maglia al professor Franco Di Stasio, presidente della società italiana di odontostomatologia dello sport, nel giorno del suo compleanno.

«Abbiamo un sogno nel cuore», scrivono via social i tifosi. Fino a venerdì 18 marzo Silvia De Martino ci traghetterà nel mondo delle azzurre. La 17esima giornata sarà raccontata in diretta su Radio Club 91 e trasmessa come di consueto su TimVisiom (ore 12.30). La società presieduta da Lello Carlino ha disposto l’ingresso gratuito a Cercola, chiamando a raccolta aficionados e sostenitori.