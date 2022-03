E’ la settimana di Napoli femminile-Juventus. Nel club presieduto da Lello Carlino si prepara la sfida alla capolista. I tifosi stanno ultimando quanto occorre per sostenere capitan Paola Di Marino e compagne allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola, dove si giocherà sabato 19 marzo (ore 12.30).

Intanto le bianconere hanno superato 6-1 il Milan al Vismara, ipotecando un posto in finale di Coppa Italia. Goleada delle ragazze allenate dall’australiano Joe Montemurro: doppiette realizzate da Cristiana Girelli e Agnese Bonfantini, reti di Martina Rosucci e della svedese Anna Nildén, per le rossonere a segno la francese Lindsey Thomas.

In campionato Sara Gama e socie sono reduci dal pareggio interno con la Roma (1-1) e dall’inattesa sconfitta ad Empoli (2-1). Toscane a 18 punti in classifica, ad una lunghezza dalle pantere di Manuela Tesse. Napoli a 15, in coabitazione con la Fiorentina di Valentina Giacinti.

Calcio e benessere femminile procedono di pari passo. Martina Toniolo, artefice dell’1-1 con il Milan in trasferta, la spagnola Sara Tui, Arianna Acuti, la statunitense Emily Jayne Garnier e l’argentina Apolonia Berti si sono rese protagoniste fuori dal campo, in qualità di testimonial di un progetto legato alla prevenzione ginecologica, portato avanti dalla Clinica Ruesch. Come nella passata stagione, le calciatrici hanno aderito al programma di visite ideato dal dottor Fabio Perricone, presidente dell’associazione onlus Mascod, presente anche al ritiro del Napoli femminile, in occasione del convegno sulla salute e l’alimentazione delle atlete.

La campagna Infofertili, -che prende il nome del team formato da esperti che offrono la loro competenza-, sottolinea la necessità delle cure preventive. Un messaggio efficace lanciato dalle azzurre per altre giovani donne sull’importanza di controlli indispensabili, da compiere fin dall’adolescenza. Da qui la visita ginecologica e un percorso di screening attraverso l’inquadramento personalizzato anamnestico e clinico, il Pap-test (indispensabile per la prevenzione dei tumori) ed eventualmente l’HPV DNA test (per la ricerca della presenza di Papillomavirus).