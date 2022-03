«La piazza si mobilita, la Juventus è un avversario particolare». Giulia Domenichetti confida nell’apporto del caloroso pubblico partenopeo. Sulla carta sfida proibitiva con la capolista ma l’esito finale non è scontato.

«I valori sono noti, la classifica parla chiaro», riferisce il tecnico in coppia con Roberto Castorina. «Dobbiamo sfruttare al massimo qualsiasi partita, per continuare il nostro percorso», avverte. Ancora out l’attaccante greca Despoina Chatzinikolau e la bulgara Evdokija Popadinova, non saranno del match la spagnola Sara Tui, la slovena Lana Golob e la procidana Paola Di Marino, perché indisponibili. «Saremo brave a non far sentire le assenze», assicura fiduciosa Domenichetti.

TimVision e ingresso gratuito (ore 12.30). Porte aperte allo stadio Giuseppe Piccolo.

Si attiva la macchina della solidarietà. Donne e bambini ucraini assisteranno alla 17esima giornata. La onlus Donne per il Sociale ed il Napoli femminile ospiteranno in occasione del turno tra azzurre e bianconere cinquanta profughi ucraini, approdati in Italia dopo essere fuggiti dall’orrore della guerra, causata dagli ingiustificati bombardamenti azionati dalla Russia. Sarà un momento di svago per non pensare a quanto di sanguinoso accade a Kiev e nelle altre città dell’Ucraina. Interverrà anche Giuseppe Scialla, garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza.

«Abbiamo ricevuto e stiamo dando ogni forma di sostegno a queste donne e ai loro figli, ma quel che a loro manca è la possibilità di godersi qualche ora di spensieratezza. Così, con la collaborazione del Napoli femminile e di altri partner che si metteranno a disposizione per la logistica e per fornire il pranzo, accompagneremo mamme e figli a Cercola per la partita, perché il calcio, ed in particolare il calcio femminile, è sempre capace di strappare un sorriso», argomenta Patrizia Gargiulo, presidente della onlus Donne per il Sociale.

Il Napoli femminile dispenserà gadget, a dimostrazione della sensibilità della società ad ogni tipo di iniziativa solidale.

San Giuseppe. «Papà, ti porto allo stadio», è l’iniziativa ad hoc pensata dal club presieduto da Lello Carlino. Ovvero il regalo che ogni bambina o bambino potrà fare al suo genitore: una foto ricordo e non solo.