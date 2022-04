Retino e cappellino giallo. E ancora una foto sul molo in divisa azzurra con Palazzo Reale alle spalle. C’erano Francesca Zavarese e Marika Caputo, Isabella Martino e Raffaella Ardito, Lorena Piccolo e Lorenza De Vita, Michela Ferrara, Alessia e Asia Bühne. Le giocatrici del Napoli femminile hanno preso parte all’iniziativa promossa da Legambiente Campania, in sinergia con Idea Bellezza e con il supporto della Lega Navale Napoli.

Mattinata non di allenamento ma in barca a vela, per monitorare e raccogliere i rifiuti abbandonati nelle acque antistanti via Caracciolo. E per lanciare un messaggio chiaro: «La bellezza della sostenibilità». Testimonial d’eccezione le giocatrici partenopee, che hanno subito dato la loro piena e totale disponibilità ad un ciclo di appuntamenti.

Insieme per Napoli. Come recita lo slogan sui tabelloni disseminati in città. Per il rispetto e la salvaguardia del mare e delle spiagge di Partenope. Bisogna diffondere la cultura ambientale, perché buste di plastica, stoviglie monouso, cassette di polistirolo e gli immancabili assorbenti sono emersi nel monitoraggio dei rifiuti nel tratto battuto dalle azzurre e dai volontari di Legambiente a bordo delle barche a vela della Lega Navale di Napoli. Si impone più che mai necessaria la sfida della sostenibilità e della conversione ecologica.

Dal mare alla spiaggia. L’iniziativa sarà bissata mercoledì 13 aprile nel pomeriggio. Scendono nuovamente in campo le azzurre nel turno infrasettimanale per la pulizia dell’arenile di San Giovanni a Teduccio. Obiettivo dare un calcio ai rifiuti spiaggiati, ammonendo quanti, incuranti dei danni arrecati all'ambiente, continuano ad abbandonare rifiuti. Si punta a vincere insieme la partita per la sostenibilità. Infine l'ultimo appuntamento (20 aprile) in via Caracciolo.