«Cristiano Ronaldo a Napoli? Sarebbe bellissimo, lui è il mio idolo. Lo aspetto qui». Adriana Gomes sogna di ritrovare il suo famoso connazionale all’ombra del Vesuvio. Intanto l’attaccante portoghese si è messa in luce nell’amichevole con il Chieti, finita con un roboante 11-0. Evidente l’impronta della giocatrice classe 1993, che ha realizzato addirittura 8 reti.

«Sono soddisfatta per i gol e per la prestazione della squadra: abbiamo fatto molto bene», spiega l’ex calciatrice della Torres, del Benfica e del Boavista. «Vogliamo vincere il campionato di serie B ma sappiamo che è molto lungo e difficile con squadre preparate», osserva la numero 7 azzurra.

«Dobbiamo lavorare ogni giorno», avverte Gomes, vera mattatrice a Rivisondoli. «Stiamo iniziando a mettere in pratica i dettami del mister Dimitri Lipoff, cercando di realizzare le combinazioni palla a terra, che ci chiede insistentemente», conclude la lusitana. In attesa di conoscere il destino di CR7 e il possibile «scambio» con Victor Osimhen, il campionato cadetto inizierà domenica 18 settembre a Trento. Servirà continuità di rendimento per il club presieduto da Alessandro Maiello.