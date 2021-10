La rabbia e l’orgoglio. Si mescolano bene i due elementi evocati e il titolo del libro di Oriana Fallaci spiega alla perfezione lo stato d’animo di Alessandro Pistolesi. «Ho una certezza: era calcio di rigore». Reclamato e invocato dalle azzurre ma non concesso, per l’atterramento in area della slovena Kaja Erzen da parte di Valentina Bergamaschi al 90'. «Senza nessun dubbio», ammette il tecnico toscano. «Non una sensazione».

Il Napoli femminile non riesce, però, a far valere la superiorità numerica contro le vicecampionesse d’Italia nel secondo tempo (espulsa la spagnola Laia Codina) ma l’episodio in questione pesa come un macigno. «Dispiace, perché le ragazze meritavano la possibilità di riacciuffare il pareggio per quanto prodotto in campo», osserva Pistolesi al termine della quinta giornata. Capitan Paola Di Marino (la solita leonessa che tiene testa a Valentina Giacinti) e compagne incassano la terza sconfitta stagionale dopo Inter e Roma, la vittoria interna con la Fiorentina e il pareggio esterno con il Verona.

«Il Milan non è stato superiore e porta tre punti non giustificati dalla prestazione delle rossonere», afferma l’allenatore azzurro, argomentando la sua disamina. Rimarca la prestazione delle sue giocatrici allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola. «Abbiamo fatto una grande partita contro una grande squadra», condita da «coraggio e spregiudicatezza: abbiamo provato in tutti i modi». Promossa la difesa a tre. Dal 75’ sul rettangolo di gioco l’attaccante ellenica classe 1999.«Deppy deve costituire un punto di ripartenza e riferimento», conclude Pistolesi. Testa alla capolista Juventus, a punteggio pieno con 15 punti in classifica. Sabato 9 ottobre il big match (ore 14.30) in Piemonte.