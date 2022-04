A fari spenti. Piove sul bagnato a Cercola, dove il Napoli femminile scivola clamorosamente con la Lazio e rimedia una sconfitta di misura (0-1), che incide negativamente sulla classifica. Decide su rigore (29’) Giulia Ferrandi, ex giocatrice del Pomigliano. Non sfruttano un turno favorevole le ragazze di Giulia Domenichetti e Roberto Castorina, alla luce del secondo ko inaspettato delle pantere (0-3 con il Sassuolo dopo il 2-0 con il Verona già retrocesso) e lo stop della Fiorentina (2-0 con l’Inter). Si rilanciano le biancocelesti e sorride l’ex di turno Chiara Groff.

Flop interno. Impalpabili in avanti, le azzurre non concretizzano una ghiotta chance. Si rivela una giornata uggiosa la 19esima di serie A. Si rivede Eleonora Goldoni dal primo minuto, flebile il suo apporto, tanto da sciupare il possibile pareggio (49’): il suo tiro di destro parato dalla svedese Stephanie Ohrstrom nei minuti di recupero del primo tempo. Punito dall’arbitro Matteo Centi di Terni l’intervento in area della statunitense Emily Jayne Garnier, che atterra Noemi Visentin. Emma Errico scarica la sua rabbia, alzandosi la maglia.Trasforma il terzo penalty stagionale Ferrandi, che spiazza dal dischetto Rachele Baldi. Esce per infortunio Ohrstrom, sostituita da Emma Guidi.

Nella ripresa fuori Errico, dentro Romina Pinna (55’), nella speranza di dare più peso all’attacco. E proprio la giocatrice di Olbia prova ad innescare l’argentina Florencia Jaimes (60’). Martina Toniolo subentra ad Emma Severini (70’). Il Napoli tenta l’assalto con il colpo di testa di capitan Paola Di Marino. Ci provano al 90’ anche Pinna e Apolonia Berti (lanciata nella mischia al posto della svedese Sejde Abrahamsson all’81’). Si complica ulteriormente la corsa salvezza. Finisce con l’abbraccio tra Ferrandi e Pinna. Esultano le laziali, sbuffa Soledad. E non solo lei.