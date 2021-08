Dopo la Roma, ecco la Lazio. Seconda amichevole per le ragazze di mister Alessandro Pistolesi. A Rivisondoli mercoledì 11 agosto (ore 17) sfida con la neopromossa allenata da Carolina Morace. Sarà consentito l’ingresso sino ad un massimo di 200 spettatori, con relativa misurazione della temperatura. Parziale apertura al pubblico ma sarà necessario presentarsi ai varchi di accesso muniti di Green Pass o in alternativa con la certificazione del tampone molecolare o antigenico, effettuato nelle 24 ore antecedenti l’inizio della gara. Prosegue intanto la preparazione delle giocatrici in vista della prima giornata di campionato contro l’Inter, in programma a Cercola.

Infine il workshop «Sponsor e comunicazione nel mondo del calcio femminile» ha chiuso il ciclo di convegni organizzato dalla società partenopea nel ritiro di Rivisondoli. Ad impreziosire il dibattito la testimonianza del presidente Raffaele Carlino: il suo un discorso a tutto tondo sui valori e la sostenibilità del progetto, insieme al responsabile commerciale Vincenzo La Marca e al responsabile marketing Alessandro Ganguzza. La presenza dell’agente Fifa Antonio Ottaiano ha permesso di approfondire le tematiche legate ai diritti di immagine delle calciatrici, mentre Andrea Salvia di Gorilla Socks ha presentato le nuove calze da passeggio, che verranno indossate da capitan Paola Di Marino e compagne.