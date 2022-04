Rialzarsi. C’è una foto carica di significato che tratteggia bene il momento. A fine gara con la Sampdoria, il portiere Rachele Baldi (in completo arancione) tende la mano alla slovena Kaja Erzen (in tenuta verde e con la fascia di capitano). Le giocatrici di Giulia Domenichetti e Roberto Castorina intendono subito mettersi alle spalle il ko di misura maturato in Liguria e voltare pagina. Domani pomeriggio (ore 14.30) turno interno contro la Lazio. Si preannuncia un crocevia fondamentale, uno snodo salvezza da non fallire né da sottovalutare. Ingresso gratuito a Cercola in occasione della 19esima giornata della serie A TimVision. Iniziativa, questa, che ha riscosso notevole successo negli ultimi match, per incentivare una robusta presenza di pubblico. Accesso dunque consentito fino al 75% della capienza dell'impianto.

Scarpe personalizzate con il proprio cognome in rosa. «Lo squalo» il suo soprannome. Spera di bissare la doppietta decisiva contro il Verona. Anche se non dovesse segnare con le biancocelesti, Romina Pinna conta di arpionare l’intera posta in palio. «E’ una partita importantissima, fondamentale direi. Veniamo da una sconfitta che ci ha lasciato l’amaro in bocca. Saranno tre punti pesanti. Scenderemo in campo con la voglia di vincere», assicura convinta l’attaccante classe 1993.

Mancheranno Heden Corrado, la bulgara Evdokija Popadinova e la greca Despoina Chatzinikolaou. «Il nostro sarà un approccio diverso. Vogliamo fortemente questa vittoria e l’aiuto del pubblico sarà indispensabile. Entreremo convinte sul rettangolo verde», promette l’ex giocatrice del Pomigliano, artefice del salto di categoria.

Serie A. «Campionato equilibrato, difficile e particolare. Le ultime quattro partite possono essere altrettante vittorie. Possiamo giocarcela con tutte, come abbiamo dimostrato», conclude la giocatrice di Olbia.

Sugli spalti faranno sentire il loro calore le ragazze dell’under 12, allenate da Giuliano Grilli, che hanno accolto in settimana la piccola Sofiia. Gesto nobile, da libro Cuore, all’insegna della solidarietà e dell’accoglienza. Da Čerkasy, città ucraina situata sulla sponda occidentale del fiume Dnepr, a circa 200 km da Kiev, è arrivata Sofiia. In fuga dagli orrori della sanguinosa guerra che si perpetua ormai da più di un mese, Sofiia si è rifugiata con la nonna in Italia. Le si sono aperte le porte di una famiglia in provincia di Napoli e ha incontrato la dottoressa Maria Ilaria Di Laora, che lo scorso anno ha collaborato con il Napoli femminile. Sofiia ha espresso il suo desiderio di continuare a giocare a calcio, proprio come faceva in Ucraina. Così la sua richiesta è stata esaudita prontamente dal club presieduto da Lello Carlino.

Ucraina via crucis dei tempi moderni. «Siamo stati felici di accettare la richiesta di Sofiia e siamo orgogliosi di come sia stata accolta dalle nostre under 12, un gruppo di ragazzine estremamente sensibili che sono fiere di avere Sofiia come loro compagna», dichiara soddisfatto Alessandro Maiello, patron di Idea Bellezza e vicepresidente azzurro. «Il Napoli femminile ha già dimostrato la sua attenzione verso i rifugiati ucraini, ospitando mamme e bambini allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola durante la partita con la Juventus», ricorda Maiello. «Siamo una realtà attenta non da oggi al sociale e ai temi di stringente attualità, quali la guerra, purtroppo, ma anche la sostenibilità ambientale».