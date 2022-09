Capitan Paola Di Marino e compagne salutano l’Abruzzo. «Il Grand Hotel Europa è stata la nostra casa per dieci giorni: grazie per l’ospitalità e la cordialità, per le risate e le partite a burraco. Arrivederci, cari amici!». Terminato il ritiro, il Napoli femminile si prepara ad inaugurare la stagione 2022-2023 con l’esordio in Coppa Italia domenica 11 settembre a Tavagnacco. Friulane che saranno avversarie delle azzurre anche in campionato (andata il 29 gennaio 2023 tra le mura amiche, ritorno nell’ultima giornata il 28 maggio in trasferta).

La settimana successiva (domenica 18 settembre) prenderà il via la serie B con la sfida esterna con il Trento. In attesa di puntellare l’organico con gli ultimi arrivi, il club presieduto da Alessandro Maiello ha messo in agenda la terza amichevole. Dopo la larga vittoria con il Chieti (11-0), nella quale si è messa in luce la portoghese Adriana Gomes (8 reti per la connazionale di Cristiano Ronaldo) e il successo con la Primavera della Roma (doppietta di Romina Pinna), le azzurre affronteranno il Cosenza.

Non è mancata la visita del presidente onorario Lello Carlino a squadra e staff nel ritiro di Rivisondoli. Un modo per far sentire la vicinanza della società alle ragazze che hanno lavorato sodo in questi giorni in Abruzzo e per scambiare qualche riflessione con il direttore generale Marco Zwingauer, il direttore sportivo Biagio Seno e il tecnico francese Dimitri Lipoff, successore in panchina della coppia Giulia Domenichetti e Roberto Castorina.

Da lunedì 5 settembre riprenderanno gli allenamenti alla SchianArena. E proprio a Bacoli, presso Villa Cerillo, verrà presentato il nuovo progetto calcistico «Rione Terra Sibilla». Interverranno i sindaci di Bacoli e Pozzuoli, Josi Gerardo Della Ragione e Luigi Manzoni, il presidente del Rione Terra Calcio Sergio Di Bonito ed il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Campania Carmine Zingarelli. Una iniziativa volta a coinvolgere sempre di più una delle più importanti realtà sportive del circondario flegreo. Un trait d'union che lega il campo sportivo Tony Chiovato, situato alle pendici del Castello Aragonese di Baia, con il Museo Archeologico dei Campi Flegrei, che include anche le sale dedicate al Rione Terra. Storia, cultura e sport per un progetto calcistico teso ad unire e non a dividere, con il ritorno del glorioso e blasonato vessillo della Sibilla.