La lontana, l’altra, l’estrema. Per indicare la moschea asulche si differenzia (anche per colore visivo) dalla. Nome impegnativo e carico di significato. Ilsi affida all’attaccante mancino, inglese di, di origini pachistane. Indosserà la maglia numero 12 e compirà 22 anni giovedì 20 agosto, a due giorni dall’inizio della. Si rinforza così la prima linea della compagine allenata dae aumenta il tasso di internazionalità di una rosa che debutterà nelcontro il. Scatta il conto alla rovescia.Votata neglicome( 2019-2020), la new entry in casa azzurra proviene dalla, dove si è messa particolarmente in luce a suon di gol: ben 13 reti realizzate in 17 partite, trascinando il suo club alla vittoria della regular season.Novità. Sono stati assegnati i numeri di maglia:1 Emmeline Mainguy4 Giulia Risina5 Paola Di Marino6 Federica Di Criscio7 Federica Cafferata8 Isobel Dalton9 Despoina «Deppy» Chatzinikolau10 Alessandra Nencioni11 Jenny Hjohlman12 Aqsa Mushtaq13 Mariah Cameron14 Catalina Perez15 Chiara Groff16 Eleonora Goldoni17 Elisabetta Oliviero18 Vivien Beil20 Isotta Nocchi21 Sofieke Jansen22 Emma Errico23 Sarah Huchet27 Livia Capparelli58 Vlada Kubassova90 Ana Lucia MartinezDal numero 1 scelto dal portiere francese al 90 della guatemalteca: all’ombra delprevale rigorosamente la scaramanzia. Per andare lontano.