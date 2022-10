«Il primo posto in classifica ci dà tanto entusiasmo, coraggio e fiducia». Sorride di gusto Melissa Nozzi. Applaude e ringrazia il pubblico Giulia Ferrandi. Il suo urlo di gioia precede l’abbraccio vigoroso con Matilde Copetti. Per la seconda gara consecutiva a Cercola il portiere friulano non subisce gol. Con il suo selfie di rito nello spogliatoio la solita Lucia Strisciuglio immortala l'entusiasmo di giornata. Gratificato anche il presidente onorario Lello Carlino.

Napoli femminile-Chievo Verona 1-0. «Non era scontato. Abbiamo superato una prova difficile e abbiamo risposto bene», afferma il difensore classe 1997, che ammette in tutta sincerità . «Mi sono un po’ incazzata per la traversa presa, però sono contenta di aver servito l’assist vincente per il gol di Adriana Gomes». Doppiamente utile alla causa Nozzi, tanto nella retroguardia che sul fronte d’attacco. «Continueremo a lavorare in tranquillità, applicando i dettami di mister Dimitri Lipoff», assicura convinta Melissa. «Questo risultato ci serviva per proseguire in tranquillità», conclude Nozzi.

In vetta alla classifica di serie B. E’ la città che canta con il Napoli di Luciano Spalletti protagonista al Maradona, con il Napoli Futsal di capitan Fernando Perugino e soci ad incantare nel calcio a 5. Paola Di Marino e compagne hanno raccolto tre vittorie in altrettante partite. Insegue la Lazio, staccata di due lunghezze. A 6 punti il terzetto composto da Chievo, Cittadella e Cesena.

Il campionato riprenderà domenica 16 ottobre con Ravenna-Napoli (ore 15). Spazio intanto alle Nazionali con Samia Adam convocata dall’Egitto per due amichevoli.