Scorrono le istantanee e si chiude il 2021. E’ stato certamente «un anno particolare per tutti, tra alti e bassi per il Napoli femminile. Capitan Paola Di Marino e compagne hanno conquistato la salvezza all’ultimo respiro e all’ultima giornata contro la Roma, pareggiando 2-2 allo stadio Caduti di Brema a Barra. Data da incorniciare certamente quella del 22 maggio. Il granitico gruppo ha fatto quadrato intorno al tecnico Alessandro Pistolesi e al direttore generale Nicola Crisano, centrando l’ambito traguardo.

E l’obiettivo non muta per maggio 2022: rincorrere nuovamente l’agognata salvezza, per preservare il posto al sole della serie A. Le azzurre dovranno fare dello stadio Giuseppe Piccolo di Cercola il loro fortino, invertendo il trend e raggranellando il maggior numero possibile di punti. Inutile nascondersi: tra le mura amiche si decide il destino delle ragazze allenate dalla coppia Giulia Domenichetti-Roberto Castorina.

Uno sguardo al passato e uno rivolto al futuro. «Il 2021 è iniziato di rincorsa, durante il quale non sono mancate le soddisfazioni: i due successi chiave contro Pink Bari e San Marino Academy, la festa salvezza dopo il pari con la Roma e pure il playoff della Primavera di Pasquale Illiano contro la Juventus a certificare un primo semestre a tinte azzurre».

Mercato in uscita. Ilaria Capitanelli torna in Puglia, salutano l’argentina Gimena Blanco, centrocampista classe 1987, la piacentina Francesca Imprezzabile (2001) e la jesina Maddalena Porcarelli (2000), protagonista del 4-3 a Formello contro la Lazio al 93’ (domenica 7 novembre).

Mercato in entrata. E’ arrivata dal Cesena Romina Pinna, attaccante classe 1993. Il club presieduto da Lello Carlino assicura almeno due giocatrici per rafforzare l’organico e iniziare al meglio il nuovo anno ormai alle porte. Si ripartirà domenica 16 gennaio 2022 in trasferta contro l’Inter, quarta forza del campionato.