Conferma e rinnovo. Per il secondo anno consecutivo Sara Gonzalez Rodriguez vestirà la maglia azzurra. La centrocampista spagnola, già campionessa del mondo di beach soccer nel 2019, prosegue la sua avventura all’ombra del Vesuvio. Dalla serie A alla B, nella speranza immediata di conquistare l’ambita promozione.

Classe 1989 e cinque cerchi sul braccio destro. «Non volevo lasciare Napoli con la delusione cocente della retrocessione e di conseguenza ho scelto di restare in maglia azzurra per provare a vivere una stagione diversa da quella che è appena andata in archivio», ammette Sara Tui. Vanta una lunga militanza in Primera Iberdrola, esperienze significative con Granadilla Tenerife e con il Madrid CFF. Nello scorso campionato, il primo in Italia, ha collezionato 19 presenze, mettendo a segno anche un gol nel match vinto in casa della Fiorentina.

«Starà a noi della vecchia guardia trasmettere alle nuove compagne le motivazioni che debbono animarci e farle ambientare il più in fretta possibile in questa famiglia», conclude fiduciosa Sara Tui, a disposizione del tecnico francese Dimitri Lipoff.