Vittoria e serenità. Che non sa di estemporaneità. Almeno si spera, come il bel tempo. Il successo esterno con la Lazio ha ridestato entusiasmo e spalancato la porta alla speranza. Di risalire la china, sfidare la corrente e abbandonare le secche di una classifica ingenerosa. Che sia cambiato il vento lo si percepisce dai volti delle calciatrici. Distesi e sorridenti. Affidarsi al barometro per navigare in acque sicure è quanto intendono fare le azzurre. Piste nuove, strategie differenziate. «Dare un senso diverso al cammino da qui in avanti», esorta fiducioso il nocchiere Alessandro Pistolesi.

«Siamo stati premiati», ammette l’allenatore del Napoli femminile in completo blu notte. Rischiarata dalla luce di Kaja Erzen, dalla doppietta di Goldoni Power (che temperamento capitan Eleonora) e dalla lucida follia di Maddalena Porcarelli al 93’ a disbrigare la matassa. «Il gruppo lavora insieme dal 27 luglio e sta crescendo in modo esponenziale in tutti i componenti della rosa. Chi subentra, come Maddalena Porcarelli e Melanie Kuenrath, è pienamente integrato nel nostro sistema di gioco, passando dal 3-4-2-1 al 4-3-3».

Da Formello arrivano segnali incoraggianti. «Sono molto contento, perché al netto degli infortuni e delle squalifiche, come avevo pronosticato, è scesa in campo una squadra con la S maiuscola», prosegue il mister toscano al secondo anno all’ombra del Vesuvio. Siringa di canfora le parole dell’amministratore delegato Francesco Tripodi in settimana. E sorriso ritrovato nell’ambiente. «È una vittoria che vale più di tre punti, perché arrivata al termine di una gara particolare. Gli episodi sono girati dalla parte nostra anche grazie al fatto che abbiamo lavorato una settimana con il sorriso e senza pressioni di sorta. Certo, avrebbe anche potuto vincere la Lazio ma alla fine abbiamo cercato e ottenuto questi tre punti con grande determinazione», rivendica orgoglioso Pistolesi.

Continuità e solidità. E’ il doppio binario sul quale deve procedere il club presieduto da Lello Carlino. In campionato, senza Paola Di Marino, Yolanda Aguirre ha subìto 11 reti in due partite e mezzo (Inter e Lazio, primo tempo con la Roma e minuti finali con la Sampdoria). Con la grintosa giocatrice procidana a dirigere la difesa soltanto 3 gol subìti in 5 partite e mezzo (2 con la capolista Juventus, 1 con il Milan di Maurizio Ganz, nessuna marcatura incassata contro le giallorosse, secondo tempo, con la Fiorentina dell’ex Federica Cafferata, Sarah Huchet e Sabrina Tasselli, Verona dell’ex Emma Errico e blucerchiate fino all’espulsione). Napoli pienamente in corsa salvezza.

Ad impreziosire il fine settimana napoletano (si sommano altri sorrisi) anche la vittoria della Primavera, griffata da Maria Visco. Le ragazze di Pasquale Illiano si aggiudicano il derby delle Due Sicilie con il Palermo (1-0) e festeggiano con pieno merito il terzo successo consecutivo, che lancia le azzurre nelle parti alte della classifica.