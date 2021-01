Certezze e perplessità. Napoli femminile al giro di boa. Il primo approccio di Alessandro Pistolesi sulla panchina azzurra ha certificato aspetti positivi e dettagli da rivedere, soprattutto in fase offensiva. Pecche e lacune in attacco non aiutano di certo Paola Di Marino e compagne nella difficile ma non impossibile risalita in classifica.

«La Roma è una delle squadre più forti della serie A per la qualità del gioco che esprime e meriterebbe la zona Champions», ammette il tecnico al primo anno all'ombra del Vesuvio. Amaro il suo esordio allo stadio Tre Fontane: vincono 3-2 le capitoline. «Siamo rimasti in partita fino al 95’: può essere solo un motivo di orgoglio e soddisfazione. E’ logico, però, che a noi servono punti», prosegue Pistolesi, subentrato a Giuseppe Marino, esonerato dopo la sconfitta con il Verona (13 dicembre 2020).

«Dopo tre settimane di lavoro era importante verificare il nostro stato di forma. Possiamo lottare fino alla fine e tirarci fuori da un pantano veramente appiccicoso», auspica l’allenatore ex Empoli.

Sabato 23 gennaio (ore 12.30 - diretta TimVision) sfida salvezza con il Bari a Barra. All’andata (22 agosto 2020) si imposero le pugliesi di misura: nella fornace del comunale Antonio Antonucci rigore decisivo trasformato da Noemi Manno, poi trasferitasi al Pomigliano, capolista della cadetteria. Il girone di ritorno inizia con l’infuocato derby del Sud.

