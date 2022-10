Braccia spalancate e una corsa liberatoria. Maglia numero 21 in bella mostra. E poi l’abbraccio con Claudia Mauri. Sabato sera da incorniciare per Sara Tamborini, artefice del primo gol in azzurro ai danni della Ternana. «E’ stata una grande emozione la prima rete con il Napoli femminile», racconta entusiasta l’ex fantasista dell’Empoli.

«Sono felice della prestazione della squadra, perché abbiamo riscattato il pareggio della scorsa settimana con il Ravenna». Implacabile davvero il gruppo allenato da Dimitri Lipoff: quarta vittoria in cinque gare. «E’ stato importante aver segnato 4 gol, in modo tale da poter credere di più nelle nostre potenzialità, che sono tante», ammette la bionda giocatrice classe 2001.

«Abbiamo diverse soluzioni offensive, dieci gol in cinque partite sono lì a dimostrarlo», tiene a precisare Sara. Ancora a segno l’attaccante portoghese Adriana Gomes (doppietta). Trasformazione lucida dagli undici metri della spagnola Sara Tui. Tiene la porta inviolata Sabrina Tasselli, che para il rigore a Deborah Salvatori Rinaldi, ex calciatrice del Pomigliano.

Il club presieduto da Alessandro Maiello si conferma in testa alla classifica di serie B. «Abbiamo iniziato bene il campionato e faremo in modo di continuare così fino alla fine», auspica fiduciosa Tamborini.

Al termine della gara immancabile il selfie orchestrato da Lucia Strisciuglio nello spogliatoio. Ad assistere all’incontro disputato a Cercola il presidente della Figc femminile, Ludovica Mantovani, che ha ricevuto la maglia numero 10, e il console generale degli Usa nel Sud Italia, Tracy Roberts-Pounds, omaggiata della maglia numero 30 di Giulia Ferrandi. Domenica 30 ottobre (ore 14.30) Sassari Torres-Napoli femminile, impegno della sesta giornata.