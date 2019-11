Ultimo aggiornamento: 20:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bagnate, belle e vincenti. Il diluvio non ferma Emanuela Schioppo e compagne. Vetta solitaria per ilfemminile, che batte con un perentorio 3-0 ilallo stadio San Clemente di. Èiniziata la fuga delle tartarughine, passate al comando in serie B, al termine della quinta giornata di campionato.A quota 13 punti, le ragazze del presidentestaccano di due lunghezze la Riozzese, prossima avversaria domenica 24 novembre a Milano, fermata dalla Novese sul 2-2. Sconfitta la Permac Vittorio Veneto sul campo del San Marino (4-1), stabile a 10.Votata unanimamente woman of the match Idea Bellezza, il difensoresblocca l’incontro al 42’ con un gran gol dalla distanza. Due volte sfortunata, invece, Anita Coda: traversa e palo le negano la meritata gioia di esultare in campo. Si rivela una mossa vincente, adottata dal tecnico Giuseppe Marino, la scelta di lanciare nella mischia l’estone: la centrocampista classe 1995 al 67’ firma il 2-0. Infine la rete all’83’ della grecasu assist della statunitense Mariah Cameron: 3-0 internazionale e tre punti pesantissimi.«Abbiamo ottenuto un risultato importante. Non era una gara semplice e siamo riusciti a conquistare una vittoria fondamentale per il nostro cammino. Adesso dobbiamo subito concentrarci sulla prossima partita, affronteremo la Riozzese in uno scontro diretto», avverte fiducioso il tecnico azzurro, che crede nella forza del suo collettivo. Settimana da primatista indisturbata per il Napoli femminile e non è poco.