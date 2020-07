Ultimo aggiornamento: 22:42

Movimenti azzurri. Meccanismi da trovare, automatismi da consolidare. Il ritiro aprosegue spedito, alternando sedute in palestra e in campo. Si rinforza il corpo, si allena la mente. Il tecnicoprova a mettere in riga, anzi in linea, le tartarughine.Dall’alto, grazie alle immagini del drone, si evidenzia maggiormente il sincronismo della retroguardia. E’ un coinvolgimento totale, tutti i reparti interessati, difesa e attacco. Grandi manovre sul rettangolo verde, alla ricerca della fluidità, che tornerà utile in campionato, per andare in gol. E allora diventa preziosa la copertura di centrocampisti ed esterni. Velocità e imprevedibilità faranno il resto. Si studia, si lavora, si sogna in grande.