Asse Napoli-Firenze. Salutano il portiere Rachele Baldi e il terzino sloveno Kaja Erzen, che vestiranno la maglia viola nel prossimo campionato, torna all’ombra del Vesuvio Sabrina Tasselli. E’ tempo di mercato, partenze e arrivi.

«Sono felice ed entusiasta», spiega l’estremo difensore classe 1990. Conosce bene l’ambiente. «In realtà è come non essermene mai realmente andata, perchè a questa maglia e a questa società sono rimasta legata», ammette la carpigiana. Ha ottenuto la salvezza in azzurro due stagioni fa, poi la decisione di giocare nella città di Dante Alighieri. Difficile, però, resistere al richiamo dell’urbe di Partenope anche in B.

«Napoli è una città che ti conquista e che non si dimentica», tiene a precisare il numero 1, titolare nella seconda parte di stagione in serie A nel 2020/2021. Ritroverà capitan Paola Di Marino e compagne. Facile l’intesa nelle retrovie e non solo.

«Adesso starà a noi conquistare di nuovo la tifoseria con la «cazzimma» che deve contraddistinguere chiunque veste i colori azzurri, che ormai sento sulla pelle per le emozioni che ho già vissuto e che mi appresto a vivere nuovamente all'ombra del Vesuvio», conclude Tasselli.