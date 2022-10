Urlo alla Tardelli. Nel 40esimo anniversario della vittoria mundial e nell’anno in cui l’Italia campione d’Europa in carica non prenderà parte per la seconda volta consecutiva ai Mondiali (dopo Russia 2018 anche Qatar 2022), capitan Paola Di Marino esulta allo stesso modo dell’ex giocatore della Juventus e dell’Inter. Mutatis mutandis naturalmente. Un vero ruggito. Libera le sue emozioni il leader del Napoli femminile al gol di Romina Pinna, che ha deciso il match con la Torres.

Risultato di misura per le ragazze di Dimitri Lipoff, che conservano la vetta della classifica in coabitazione con la Lazio (16 punti). Subito dietro il Cittadella, staccato di una lunghezza, e il Cesena (13), prossimo avversario del club presieduto da Alessandro Maiello domenica 6 novembre (ore 14.30) in trasferta.

«Sono felicissima per questi tre punti, perché è stata una partita sofferta e abbiamo meritato di vincere», commenta l’attaccante numero 9. E’ entrata sul rettangolo verde e ha risolto l’incontro. «Sono contenta per il gol personale», ammette sincera, tanto da essere abbracciata dalle sue compagne di squadra. Romina ha anche ricevuto un bacio da parte della spagnola Sara Tui. «E’ stata una vera emozione segnare in Sardegna, dove sono ritornata dopo tanti anni. E’ sempre un piacere ritrovare la mia terra», riferisce Pinna, ex di turno. «Con questo successo ritorniamo a Napoli felici».

Nello spogliatoio il solito selfie a celebrare allegria e unità del gruppo. «Pensiamo al Cesena, si preannuncia una sfida difficile», avverte la giocatrice classe 1996. «Andremo in Romagna per conquistare l’intera posta in palio», conclude convinta Romina Pinna (nelle foto di Beatrice Cirronis).