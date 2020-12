Adieu. Dalla serie A alla Ligue 1. Emmeline Mainguy saluta il Napoli femminile. Considerata affidabile nel ruolo, abile nelle uscite alte, essenziale nelle parate, il portiere classe 1988 è ritornata in patria: si è trasferita al Fleury, nella regione dell'Île-de-France. Ultima presenza in azzurro sabato scorso a Barra contro la capolista Juventus. In precedenza aveva disputato la gara di Coppa Italia con il Sassuolo, terminata 1-1 allo stadio Caduti di Brema. In carriera la ragazza di Caen ha giocato con Santa Teresa ed Extremadura, dopo l’esperienza maturata con Lione e Guingamp.

Alla Mainguy va il ringraziamento della società presieduta da Lello Carlino per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata nella sua avventura partenopea. Naturale il passaggio di consegne con la colombiana Catalina Perez, già autorevole tra i pali, che si è distinta in campionato, parando un rigore decisivo contro il San Marino e non solo.

Avrà modo di crescere e maturare senza fretta né pressione la 18enne Serena Boaglio, prelevata dall’Empoli con la formula del prestito gratuito. Cresciuta nel Pinerolo, la Boaglio è considerata dagli esperti un prospetto importante del calcio femminile.

Domenica 13 dicembre lunch match tra le mura amiche (ore 12.30) contro l’Hellas Verona, quartultima in classifica. Decima giornata fondamentale per l'obiettivo stagionale di capitan Paola Di Marino e compagne. E' con Giulietta che si decide la salvezza.

