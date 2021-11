Allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola arriva la seconda forza del campionato. Dopo la vittoria interna con il Pomigliano (4-2), il Sassuolo è pronto a sfidare il Napoli femminile, reduce dalla bella e rocambolesca prestazione di Formello. «La vittoria di domenica scorsa con la Lazio è stata molto importante. Non interessa come è arrivata», ricorda il tecnico Alessandro Pistolesi.

Ritrovato il sorriso nel club presieduto da Lello Carlino. «Questo ci dà un po’ di serenità per affrontare una partita che sarà molto complicata, contro un avversario fortissimo, che ha perso soltanto una gara e merita rispetto». Naturalmente favorite della vigilia sono le neroverdi, non solo per l’invidiabile posizione di classifica. «Giocheremo a viso aperto proprio come contro il Milan e la Juventus e proveremo a mettere in difficoltà il Sassuolo, cercando di limitare i loro punti di forza e provare a fare risultato. Questa è la nostra filosofia», afferma convinto l’allenatore toscano.

Ripartire dai tre punti contro le biancocelesti incoraggia il prosieguo del campionato. «Abbiamo costruito tante occasioni da rete nel corso delle prime otto giornate, sono mancate un po’ di freddezza e lucidità sottoporta. Non dimentichiamo i rigori negati», osserva Pistolesi. Domenica scorsa avremmo potuto segnare molto di più, ci stiamo sbloccando. I gol subìti non mi preoccupano, i rigori sono stati concessi in maniera generosa. Mancavano due difensori titolari su tre. Non era facile affrontare una Lazio in crescita».

Domani alle ore 14.30 il fischio d’inizio, sempre in diretta su TimVision. «Abbiamo sempre margini di miglioramento. Si intravedono una solidità difensiva e una discreta efficacia offensiva», conclude Pistolesi.