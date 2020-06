Direzione A. Corrono spedite verso l’ufficialità le ragazze del Napoli femminile. Nel corso del prossimo Consiglio Federale (annunciato per giovedì 25 giugno) verrà decretato il criterio di ammissione alla massima serie. All’ordine del giorno il presidente della Figc Gabriele Gravina ha fissato un’ampia discussione sul calcio in rosa. Il momento tanto atteso per il club del presidente Lello Carlino è ormai nell’aria.



Delibera. Finalmente, dopo la trionfale cavalcata in B, capitan Emanuela Schioppo e compagne potranno coronare l’ambito sogno. Adempimento formale ultimo passaggio burocratico. E poi sarà serie A TimVision 2020/2021, il giusto premio a coronamento di un’annata certamente da incorniciare per le tartarughine di mister Giuseppe Marino, nonostante l’inattesa interruzione e conclusione anticipata del torneo, causa pandemia da Covid-19.



Proiezione. Le azzurre giocheranno allo stadio Caduti di Brema, nel quartiere di Barra, rinnovato in occasione delle Universiadi 2019. Il restyling per l’impianto sportivo di proprietà del Comune di Napoli è costato 800 mila euro, fondi stanziati dalla Regione Campania per il rifacimento del manto erboso, l’impianto di illuminazione e la tinteggiatura delle mura perimetrali. © RIPRODUZIONE RISERVATA