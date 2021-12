Il Vesuvio alle sue spalle, il sorriso verso il futuro. Calcistico s’intende. Perché Romina Pinna inaugura la finestra di mercato e darà una mano al Napoli femminile nella corsa salvezza. La nuova giocatrice azzurra arriva dal Cesena ma conosce bene il panorama della Campania.

Attaccante classe 1993, lo «squalo», come è stata definita la ragazza sarda, ha contribuito in maniera significativa alla promozione del Pomigliano in serie A. Ex Torres e Chievo Verona, la giocatrice nata ad Olbia ha indossato per un biennio la maglia del Bari e quella del West Ham.

Già a disposizione del club presieduto da Lello Carlino, Pinna ritroverà (questa volta in panchina) Giulia Domenichetti, in precedenza sua compagna di squadra in Sardegna. La new entry utilizzerà la pausa campionato per conoscere l’ambiente e integrarsi, rendendosi subito disponibile alla causa di capitan Paola Di Marino e compagne. Conta di scendere in campo nella prima giornata di ritorno, ovvero il 16 gennaio 2022 nella super sfida con l’imbattuta capolista Juventus.

Mercato in uscita. Il Napoli femminile saluta e ringrazia Ilaria Capitanelli (classe 2002), che rientra al Bari, società dalla quale era arrivata in prestito questa estate.