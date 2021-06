Saluti e ringraziamenti. Si affida a Facebook per annunciare il suo addio. Desidera crescere e avviare una nuova avventura, umana e calcistica, Federica Cafferata, dopo un biennio trascorso in azzurro. «Caro Napoli femminile, mi hai vista arrivare con la testa di una ragazzina spensierata, piena di ansie, sogni e dubbi per ciò che sarebbe stato. Sei stato casa, in due anni non mi sono mai sentita nostalgica, ho conosciuto moltissime persone stupende, che mi hanno accompagnata in questo percorso, che non smetterò mai di ringraziare», scrive via social il centrocampista classe 2000.

«Insieme abbiamo conquistato, anche se non sul campo tutte insieme, la serie A. Poi l’esordio, piena di domande e insicurezze, che pian piano si sono trasformate in consapevolezze. Ho potuto giocare per la prima volta con «le grandi» e ho potuto sentirmi anche io una «professionista», per questo te ne sarò sempre grata», prosegue la ragazza di Genova. «Sei stato tante «prime volte»: la prima volta fuori casa, la prima conquista della serie A, l’esordio nella massima serie, il primo gol, i primi assist, e mi hai regalato tante emozioni, che mi resteranno sempre dentro», ammette il non più numero 7.

«Ho sempre dato il massimo per questa maglia, sono sempre stata fiera di indossarla e di essere una giocatrice del Napoli femminile, in parte mi sono anche sentita una napoletana adottata, per il calore e l’affetto ricevuti da tutti i tifosi, che, nonostante gli stadi chiusi, o per strada o tramite i social, si sono fatti sentire con tanti messaggi positivi nei miei confronti e nei confronti della squadra».

Decisione irrevocabile. «Scegliere di salutarti non è stato facile, però penso che il mio tempo all’ombra del Vesuvio sia finito. È il momento di pormi nuovi obiettivi e nuove sfide. La ragazzina spensierata ora è diventata una donna e Napoli sarà sempre uno dei suoi «posti sicuri». Non mi resta altro che dire un grande, enorme, grazie a tutte le compagne di squadra incontrate in questi due anni», afferma sincera Federica, sempre decisiva sulla fascia destra con la sua grinta e il suo entusiasmo contagioso. «Grazie Lello Carlino, Gianni D'Ingeo, Nicola Crisano, Geppino Marino, Alessandro Pistolesi, i primi a credere in me e avermi dato la possibilità di realizzare tutto quello che è stato. Inoltre un altro grande grazie va a chi per molti sta più nell’ombra ma per me è stato determinante per due stagioni piene di conquiste. Una parte di cuore sarà sempre vostra», conclude Cafferata. In maglia viola inizierà il campionato il 29 agosto. Con la Fiorentina punterà a scalare posizioni in classifica e a conquistare l’azzurro della Nazionale. Vai «Caffe», nulla è impossibile.