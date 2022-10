La febbre del sabato sera. Napoli femminile-Ternana si giocherà domani sera a Cercola (ore 20). Capitan Paola Di Marino e compagne si prendono la scena e il palinsesto allo stadio Giuseppe Piccolo. Mancheranno tre elementi di qualità come la croata Antonia Dulcic, Lucia Strisciuglio e Melissa Toomey.

«La partita con la Ternana arriva nel momento giusto. Quella umbra è una squadra giovane ma con alcune calciatrici di esperienza», dichiara alla vigilia Michela Franco. «La Ternana è capitanata da una ex, Federica Di Criscio», ricorda il difensore classe 1992. «Affrontiamo un attacco molto prolifico, dunque dovremo fare attenzione», ammonisce il difensore piemontese, ritornata all’ombra del Vesuvio.

«C’è voglia di riscatto dopo il pareggio amaro con il Ravenna. Ci stiamo allenando bene. Siamo concentrate e faremo di tutto per conquistare i tre punti, davvero importanti per il nostro cammino», osserva Franco. Napoli femminile capolista insieme alla Lazio.

Ingresso gratuito per la quinta giornata di campionato. «Ci sono tutte le condizioni per far sì che la gente possa venire allo stadio. Giocare di sera è bellissimo, si prevede una atmosfera emozionante», argomenta la calciatrice azzurra. «Faremo di tutto per far trascorrere ai nostri tifosi un sabato divertente», conclude fiduciosa Michela Franco. Le ragazze di Dimitri Lipoff si misureranno con l’ambiziosa compagine presieduta da Stefano Bandecchi, che sta ben figurando con la guida di mister Fabio Melillo in panchina.