Napoli Femminile, partnership con la Turris per il settore giovanile

Il Napoli Femminile ha stretto una partnership con la Turris Calcio per il settore giovanile. Il club corallino, che milita in Serie C, contribuirà alla gestione del vivaio azzurro assolvendo così agli obblighi imposti alle società professionistiche per quanto concerne lo sviluppo del calcio femminile.

L’accordo, favorito dagli ottimi e consolidati rapporti tra il presidente Lello Carlino e il numero uno della Turris Antonio Colantonio è stato sancito nel corso di un proficuo incontro tra i due alla presenza di Luigi Rapullino, vicepresidente del Napoli Femminile e tra i main sponsor (attraverso l’azienda di famiglia Sideralba) della Turris nelle ultime stagioni sportive: è stato lui il contatto in un’operazione di prospettiva che prevede anche la visita a Torre del Greco della squadra allenata dal duo Domenichetti-Castorina per una gara amichevole con una selezione delle giovanili coralline.