«Andiamo avanti». Infonde fiducia Giulia Domenichetti e abbozza un sorriso. La volata salvezza è ancora aperta. «Le ragazze hanno dato tutto contro la Juventus. Di più evidentemente non si poteva fare», ammette l’allenatrice del Napoli femminile in coppia con Roberto Castorina. Allo stadio Giuseppe Piccolo capitan Sara Gama e le bianconere si sono imposte 2-0.

«Le prossime partite sono importanti», avverte il tecnico di Ancona alla luce dei risultati della 17esima giornata. L’Inter di Rita Guarino ha battuto la Sampdoria (4-3), prossima avversaria delle azzurre domenica 27 marzo (ore 14.30) in Liguria. La Fiorentina di Patrizia Panico ha travolto l’Hellas Verona con un tennistico 6-0, spedendo le scaligere in serie B. Rinviata a data da destinarsi Pomigliano-Lazio per la positività di diverse giocatrici granata. Tra Empoli e Sassuolo è finita 1-1 ieri pomeriggio in Toscana. Cinque partite al termine del campionato. «La rosa sta ruotando. Chi viene chiamato in causa, si sta facendo trovare pronto, senza far rimpiangere le assenti», osserva Domenichetti.

Prima della sfida con la capolista, Sofia Colombo è stata premiata dal presidente dell’Adicosp, Alfonso Morrone, come miglior giovane della stagione 2020-2021. Una bella soddisfazione per la centrocampista azzurra.

Palloncini e bandiera gialloblu. A Cercola erano presenti sugli spalti mamme e bambini dell’Ucraina. Hanno trascorso qualche ora spensierata, accantonando momentaneamente il dramma della guerra, che sta insanguinando Kiev e le altre città. «Play for Peace» il messaggio lanciato. Al termine dell’incontro Rachele Baldi, Romina Pinna, Arianna Acuti, Claudia Mauri, Emily Jayne Garnier, Yolanda Aguirre Gutierrez e Sejde Abrahamsson hanno salutato gli ospiti speciali, conversato con loro e scattato qualche foto insieme.