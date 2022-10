Napoli femminile, un calcio alla violenza di genere

Stop and go. Fine settimana di pausa per il campionato di serie B e occasione propizia per rifiatare e ricaricare le batterie. Capitan Paola Di Marino e compagne si godono il primato solitario in classifica ma non smettono di allenarsi al meglio nella splendida cornice della SchianArena di Bacoli in vista della quarta giornata. Domenica 16 ottobre è fissata in calendario la seconda trasferta per il Napoli femminile contro Ravenna.

Ruolino di marcia. Una vittoria esterna e due successi interni hanno consentito al club presieduto da Alessandro Maiello di avviare una minifuga, staccando le inseguitrici. Azzurre protagoniste allo stadio Briamasco contro Trento: a firmare il 2-3 le reti di Melissa Nozzi, Romina Pinna e Giulia Ferrandi. E poi la doppia affermazione di misura allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola contro Apulia Trani dell’ex Alessandro Pistolesi e Chievo Verona. Ha deciso gli ultimi incontri la freddezza realizzativa della portoghese Adriana Gomes.

Martedì 11 ottobre ricorre la Giornata mondiale delle bambine e delle ragazze. Per l’occasione Terre des Hommes ha presentato il dossier «indifesa», segnalando i dati relativi ai reati sui minori, che sono drammaticamente in costante aumento. «Sport come importante strumento di prevenzione degli abusi», ha dichiarato convinta Ludovica Mantovani, presidente della Divisione Calcio femminile. «Una questione attuale anche nel mondo dello sport, che va considerato come una risorsa fondamentale per contrastare ogni genere di violenza».

Lanciato un segnale forte e un messaggio potente. «La Figc si impegna quotidianamente a sostenere la parità di genere, l’empowerment femminile, eque opportunità, così come il tema della protezione dell’infanzia è particolarmente sentito dalla Federazione, che si spende per abbattere ogni barriera culturale presente nel nostro Paese», ha concluso Mantovani. Da qui la necessità di introdurre nuove regole e nuove politiche per la protezione dell’infanzia in ambito sportivo. E il Napoli femminile, come sempre, farà la sua parte.