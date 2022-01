Un gigante in difesa. Connazionale di Kaja Erzen, al momento spiccica solo poche parole in italiano ma ci sarà tempo e modo per apprendere e recuperare. Intanto a parlare sarà la lingua universale del campo e del calcio. Maglia numero 2, già a disposizione della coppia Domenichetti-Castorina. Dopo l’attaccante Romina Pinna, ex Pomigliano, e la centrocampista Claudia Mauri, proveniente dal Milan, ecco il terzo colpo di mercato per il Napoli femminile: la slovena Lana Golob. Con l’arrivo del biondo difensore classe 1999, il club presieduto da Lello Carlino prosegue spedito la campagna di rafforzamento dell’organico, in vista della prima giornata di ritorno contro l’Inter in trasferta domenica 16 gennaio.

Primo allenamento a Casamarciano per la giocatrice che ha salutato la Virginia Commonwealth University, occasione per conoscere capitan Paola Di Marino e compagne. Nazionale slovena, con Golob il Napoli femminile potrà adottare l’opzione di giocare a tre in difesa. La ragazza di Recica ob Paki ha maturato una significativa esperienza (quattro anni) negli Stati Uniti. Di recente si è messa anche in luce con la Slovenia, segnando contro l’Estonia, match valido per le qualificazioni al Mondiale 2023, che si terrà in Australia-Nuova Zelanda con 32 squadre partecipanti.