«Spaccate tutto e onorate i colori del Napoli». Con un videomessaggio arrivano gli auguri e gli incoraggiamenti di Marek Hamsik. Se il sostegno giunge dal campione di Banska Bystrica (città che ha ospitato di recente gli Eyof 2022, ovvero il 16esimo Festival olimpico estivo della gioventù europea), allora Paola Di Marino e compagne partono motivate per riconquistare la serie A.

Ex capitano del Napoli, che ha vissuto 12 stagioni in azzurro, totalizzando 520 presenze e realizzando 121 gol, lo slovacco ha incrociato il suo percorso professionale con quello del nuovo allenatore del Napoli femminile, il francese Dimitri Lipoff, quando entrambi erano in Cina al Dalian. I due si sono conosciuti durante quella comune esperienza e così Hamsik ha voluto fare il suo in bocca al lupo all’amico Lipoff e alle calciatrici per questa nuova avventura all’ombra del Vesuvio.

Inoltre il club presieduto da Alessandro Maiello e con Lello Carlino presidente onorario ha ufficializzato i membri dello staff per la stagione 2022-2023. Successore di Giulia Domenichetti e Roberto Castorina il transalpino Lipoff, Pasquale Illiano il vice allenatore, il settore della preparazione atletica affidato a Michele Gristina e Pasquale Perna. Andrea Cerboneschi seguirà i portieri, mentre Marco Maddaluno e Ciro Passaro i magazzinieri. Lo staff sanitario sarà composto dal medico sociale Giulio Magliulo, dal consulente ortopedico Luciano Curci, dal fisioterapista Sossio Novelletti e dal massaggiatore Gennaro De Novellis. La serie B inizierà domenica 18 settembre.