Vittoria di testa. E’ quanto indica il tecnico Alessandro Pistolesi alle sue ragazze nell’immediato post gara. Abbraccio liberatorio e distensivo delle azzurre in campo al gol di Arianna Acuti. Intesa cementata e perfezionata. E poi il salto di gruppo rivolto alla tribuna, in segno di tributo. Paola Di Marino trascina le sue compagne nel ringraziamento finale.

«Ho tirato e ho avuto fortuna. Il tempo di girarmi e ho visto l’intera panchina esultare», spiega soddisfatta l’attaccante ex Empoli, che ha risolto il match con la Fiorentina. «Una emozione indescrivibile, mi avevano detto che segnare a Napoli ha un sapore speciale ed in effetti è stato proprio così», racconta la giocatrice classe 1996. «Dedico il gol a Deppy, sperando che il suo infortunio non sia grave», prosegue Acuti.

Nella ripresa il Napoli ha spinto il piede sull’acceleratore e l’atteggiamento pugnace si è rivelato decisivo per battere le calciatrici di Patrizia Panico. «Intuizioni giuste. Le ragazze mi hanno seguito», osserva Pistolesi, che ricorda il suo impegno ad ampio raggio. «Fare il massimo, motivare, convincere le giocatrici di un’idea di gioco e trovare le soluzioni durante la partita». E così è stato. «Squadra nuova che sta crescendo e sta acquisendo una fisionomia e un personalità di spessore. La vittoria dà morale», ammette l’allenatore toscano. Giocare tra le mura amiche può costituire un ulteriore vantaggio. «Si deve creare un rapporto simbiotico tra squadra e pubblico, Cercola può diventare importante per la nostra classifica».

Il primo a scendere sul rettangolo verde e a congratularsi con le sue «tartarughine» il presidente Lello Carlino, seguito dal direttore generale Nicola Crisano. «La vittoria ci porterà a Verona con più tranquillità in quello che sarà uno scontro diretto. Abbiamo avuto anche un pizzico di fortuna, che è mancato lo scorso anno». Bisognava invertire la rotta dopo le sconfitte iniziali con l’Inter e la Roma. «Pochi errori, tanta cazzimma e molto agonismo in campo hanno fatto la differenza contro la Fiorentina», asserisce il patron azzurro. «Stadio di Cercola bellissimo con sostenitori appassionati: le ragazze avvertono il tifo caloroso. Cercola deve essere il nostro fortino», conclude fiducioso Carlino.